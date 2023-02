Automobilist knalt op Zuidendijk op boom en raakt gewond bij eenzijdig ongeval

USAR-lid Conny redde Turkse slachtof­fers uit het puin: ‘Ik voel me geen held, mooi dat ik dit mocht doen’

Conny Wachtmeester (53) was een van de USAR-leden die afgelopen week slachtoffers uit het puin haalden in Turkije. ,,Het voelt dubbel, want er is nog steeds zoveel leed.’’