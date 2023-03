BBB ook in waterschapsbestuur Rivierenland de grootste en komt vanuit het niets op zes zetels

‘Stem uit de streek is hard nodig in de provincie’, maar hoe groot is die kans?

LANGSTRAAT/ALTENA - De ontknoping van de Brabantse verkiezingsstrijd nadert. Wie per se op iemand uit de Langstraat of Altena wil stemmen, kan kiezen uit 57 namen. Toch maken weinig streekgenoten kans op een plek in de Staten. ,,Het is spannend.”