Begraafplaats Essenhof gaat met de tijd mee: ‘Audiotour voert bezoeker langs bijzondere locaties’

Tóch vuurwerk­show in Dordrecht: ‘Zolang mogelijk gewacht met besluit’

De vuurwerkshow bij het Groothoofd in Dordrecht gaat om 00.00 uur door. Na de annulering van het vuurwerkspektakel in Rotterdam zaterdagmiddag, wilde de gemeente Dordrecht de deur nog op een kier houden. Om 21.00 uur is besloten dat de show bij het Drierivierenpunt, ondanks de wind, tóch door kan gaan. ,,Tenzij de omstandigheden alsnog verslechteren.’’

0:24