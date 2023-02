Beheerder zou meer dan 100.000 euro hebben verduisterd van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

COLUMN ‘Voetbal­kan­ti­nes krijgen functie van buurthuis, de wedstrij­den lijken nog maar slechts bijzaak’

Winnen of verliezen was voor veel teams in de afgelopen week slechts bijzaak, na de gevolgen van de verwoestende aardbevingen die in Turkije en Syrië veel mensen het leven kostten en de nabestaanden in groot verdriet achterlieten.