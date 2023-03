Beknibbelen gemeenten op jeugdhulp aan achttienjarigen? ‘Gevolgen kunnen dramatisch zijn’

Burakçin is verbijsterd door die mededeling. De wet regelt nu juist uitdrukkelijk de mogelijkheid van verlengde jeugdhulp (tot 23 jaar) om te voorkomen dat mensen die achttien jaar worden plotseling in een gat vallen. Zo zijn er situaties waarin het voor de jongere buitengewoon verstandig is als lopende hulpverleningstrajecten uit de jeugdzorg met de vertrouwde hulpverlener voortgezet worden. Ook komt het voor dat de volwassenenzorg gewoonweg nog even geen capaciteit heeft om verder gaan met de begeleiding.