Belager ambulancepersoneel niet verder vervolgd, personeel boos: ‘Maakt blijkbaar niks uit als je wordt bedreigd’

De eerste keer Esther (52) moest na verwijde­ring van een tumor opnieuw leren lopen: ‘Alsof dat been niet van mij was’

SLEEUWIJK - Per toeval ontdekten artsen een tumor in het bovenbeenbot van Esther van Dijk (52) uit Sleeuwijk. ,,Zes weken na de operatie mocht ik voor het eerst op mijn been staan. De spanning die je dan voelt. Stel dat het breekt!”