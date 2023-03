Ben (80) rijdt met liefde rond in zijn bijna 90 jaar oude Opel: ‘Ik hoop dat de oldtimerpassie niet uitsterft’

Gymvereni­ging Hamarithi wint in Kerkdriel de Bommeler­waard­cup

KERKDRIEL –De jubileumeditie van de Bommelerwaard is zaterdag gewonnen door Hamarithi uit Nederhemert-Aalst. Ongeveer tweehonderd jongens en meisjes van zes verenigingen uit de Bommelerwaard en de Betuwe streden in de Kreek in Kerkdriel voor de dertigste keer om individuele medailles en de Bommelerwaardcup.