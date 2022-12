Ben je net als Femke dol op je bak? Meld je dan aan voor de autorubriek Mijn Blik en ik

MIJN BLIK EN IK Hans (90) denkt steeds als hij naar zijn Jeep kijkt weer aan de oorlog: ‘Ik heb de Duitsers zien binnenval­len’

Hans van Arkel is 90 jaar oud, maar dat houdt hem niet tegen om bezig te blijven in de tuin, maar ook zeker niet om nog rond te rijden in zijn Amerikaanse legerjeep. De man uit Opijnen had eerder al vergelijkbare auto’s, maar deze? Die gaat niet weg. ,,Ik hoop dat ik het nog haal om erin naar komende herdenkingen te rijden.’’

23 november