Bewoners landgoed horendol van nieuw geluidsscherm A16: ‘Ik slaap nu met oordopjes in’

LEZERSBRIEVEN Lezers kritisch op bezwaren omwonenden crisisop­vang Oekraïners in Dordrecht

De crisisopvang voor Oekraïners in een hotelboot aan de Korte Wantijkade in Dordrecht houdt onze lezers bezig. De bezwaren van omwonenden, die vrezen voor aantasting van hun woongenot, stuit sommige lezers tegen de borst. Ook de plannen voor hoogspanningsmasten door de Biesbosch noopt lezers in de pen te klimmen.

31 januari