Bewoners staken verzet tegen bouwplan nieuwe wijk Wijk en Aalburg niet: ‘Dit is een dictaat’

Maandag vertrekken de eerste asielzoe­kers uit sporthal Zaltbommel; sloop begint zo snel mogelijk

ZALTBOMMEL - Sporthal De Ring in Zaltbommel is vanaf 1 juli niet langer in gebruik voor de opvang van asielzoekers. Daarmee is de voormalige sporthal een jaar in gebruik geweest om Ter Apel te verlichten.