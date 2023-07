Bewoners zorgcentrum krijgen eigen beweegparcours: een halve kilometer vol oefeningen

Zomereen­zaam­heid in verpleeg­huis tegengaan met camping: ‘Een bewoner heeft zelfs in de tent geslapen’

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse ouderen zich in de zomermaanden eenzaam voelt. Voor ouderen van 85 jaar en ouder gaat het zelfs om 66 procent. In verpleeghuis Judith Leysterhof in Hardinxveld-Giessendam doen ze er alles aan om de zomereenzaamheid tegen te gaan.