Bezwaren plannen brasserie De Witt kinderachtig?

Overlijden André de Jager

Met veel respect kijk ik terug op Andre’s leven. Allereerst de mens die hij was, maar vooral ook liefde voor de muziek. Veel concerten mocht hij geven en ook het begeleiden van de koorzang. Daarin kon hij zijn ziel en zaligheid in kwijt, op welk orgel dan ook. Het was hem in alles toevertrouwd. Hij was in zijn soort een geweldig kunstenaar. Zo kom je er niet veel tegen. De onderscheidingen die hij heeft gekregen, zijn dan ook oprecht verdiend. Eenieder die hem heeft gekend, gaat hem missen. Want, ‘wat ooit goed was in het leven, neemt niemand uit de herinnering weg’. Dat André moge rusten in vrede.

G.B. Schaddelee

Zwijndrecht