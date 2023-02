Bijna 250 tips over zaak Germa van den Boom: ‘We hopen dat onze oproep toch bij iemand buikpijn veroorzaakt’

Bussen naar school in Andel blijven rijden. Niet alleen na 2025, maar ook nu tijdens de stakingen

ANDEL - Leerlingen die per bus naar Curio Prinsentuin in Andel reizen, ondervinden nauwelijks last van de busstakingen. Het omgekeerde zou ook wel erg wrang zijn geweest, nu net bekend is dat de schoolliners ook na 2025 blijven rijden.

6 februari