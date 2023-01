Bioscopen krabbelden in 2022 op na twee rampjaren: ‘In november en december vertrouwen getankt’

Altijd weer mooi, die wit getooide daken

DRUNEN - De eerste, al dan niet natte, sneeuw van deze winter zorgde donderdagochtend in het verkeer direct voor de nodige overlast. Maar het levert ook mooie plaatjes op, zeker als je met een drone de lucht in gaat. Ook Drunen was bedekt met een dun laagje sneeuw. Op de voorgrond cultureel centrum De Voorste Venne, met in het linkse gedeelte de binnentuin met fontein. Hoe lang valt te genieten van de winterse taferelen is overigens maar zeer de vraag.

10:37