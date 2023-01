Bloemen, aanbellen, mail en brieven onvoldoende om te spreken over stalking

In drie maanden tijd belde Gorcumer M. (45) zeker zes maal aan bij het ouderlijk huis van een vlam van dertig jaar geleden. Ook liet hij daar bloemen voor haar achter in de tuin, stuurde hij vier mails en drie brieven. Toch was dat volgens de rechtbank onvoldoende om de man donderdag te veroordelen voor stalking.

De vrouw, met wie M. in de jaren 90 een korte relatie had, had bij de politie aangifte gedaan van belaging. Volgens haar was de ex contact blijven zoeken sinds november, hoewel ze had aangegeven daar geen prijs op te stellen.

De rechters meenden dat pas in februari 2022 echt duidelijk kon zijn voor M. dat ze geen zin had in het contact. De ondernomen pogingen erna -veertien in totaal- waren volgens hen echter onvoldoende om te spreken van ‘strafbaar stelselmatig inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer'.

,,De gedragingen en berichten kunnen hinderlijk op aangeefster zijn overgekomen, maar de rechtbank is van oordeel dat hier geen sprake is van zodanig duur, frequentie en intensiteit dat hiervan kan worden gesproken.’’

Aantasten van goede naam

Wel werd M. veroordeeld tot 42 dagen celstraf voor het aantasten van de goede naam van de dochter van de ex. Hij bekende dat hij in die tijd ook briefjes ophing bij drie supermarkten waarin hij de dochter van zijn oude vlam betichtte een dief te zijn. Ook vernielde de Gorcumer brievenbussen.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!