Brabander showt schaalmodel op Pieter Boele: ‘Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken’

Modelbouwclubs

,,Ik wil nog met dit schaalmodel gaan varen’’, verklaart Paul Burghoorn. Dat doet hij met andere leden van modelbouwclubs, waarbij hij is aangesloten. Zijn eigenhandig gebouwde modellen hebben altijd dezelfde schaal; iedere centimeter ervan is in werkelijkheid een halve meter.

Burghoorn is geboren in Dordrecht, maar verhuisde met zijn ouders al op 1-jarige leeftijd naar Oudenbosch, waar hij nog altijd woonachtig is. ,,We zijn altijd veel naar Dordrecht blijven gaan. Daarom herinner ik me de Pieter Boele ook nog van mijn kindertijd. Ik liep al langer rond met het idee, maar toen ik ’m zag varen, wist ik het zeker. De vorm van het schip is mooi, ook met die witte biezen. En de boeg met spriet is sierlijk, zeker voor een werkschip.’’