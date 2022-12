Burgemeester Kolff van Dordrecht nieuwe voorzitter Veiligheidsberaad

Wijkagent René gaat zijn dorpen langs met blauw vrachtwa­gen­tje voor Coppie Koffie

ZUILICHEM - ,,Dat is een mooie politieauto!” Wijkagent René van Oijen moet lachen terwijl hij zijn blauwe elektrische vrachtwagentje klaar maakt om met inwoners van Zuilichem te praten. Twee jochies stappen even van hun fiets om te zien wat hier voor een merkwaardig karretje staat geparkeerd. Het is precies wat Van Oijen wil: met mensen in gesprek raken, groot of klein.

15 december