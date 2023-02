Buurtserviceteam hard geraakt door brand: ‘We hebben hier wel een traantje weggepinkt’

Neefjes van dezelfde club, toch voor even gescheiden door het net: ‘En nu gauw terug naar je eigen kant’

In de jacht op het kampioenschap in de derde divisie moest Atak'55 wel een hele bijzondere horde nemen. Ze namen het op tegen... Atak'55. Heren 1 en heren 2 spelen dit seizoen in dezelfde competitie en dat levert mooie affiches op in het dorp. Daardoor staan ook familieleden ineens 'lijnrecht’ tegenover elkaar. ,,We kunnen elkaar altijd wel lekker sarren.”