Café van ‘dokter Tinus’ weer open na verbouwing: 'Oud-Hollands en gezellig, die sfeer wilde ik houden’

Verwarring rondom alcoholver­bod in deel Gorinchem: ‘Gezellig een flesje wijn op een kleedje moet kunnen’

Gorinchem verbiedt op een aantal plekken in de stad het gebruik van alcohol in de openbare ruimte. Het gaat om park ‘t Haagje, winkelcentrum Piazza Center en de binnenstad inclusief Buiten de Waterpoort. Vooral over dit recreatiegebied is nu veel commotie ontstaan. Het is een geliefde plek om neer te strijken met een hapje en een drankje.