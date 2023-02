Caroline at bijzondere frieten bij dit nieuwe Dordtse restaurant en dit vond ze ervan

Frieten. Wie eet ze niet? Ik ben er in ieder geval gek op. Als lekkere vette snelle hap bij de snackbar op de hoek of als een zalig bijgerecht tijdens een mooi diner. Als ze zijn gemaakt van verse aardappelen, kun je me er altijd blij mee maken. Lees mee om te ontdekken waar ik deze keer ben geweest.

Hippe friettent

Wij Dordtenaren kunnen ons gelukkig prijzen dat er telkens leuke nieuwe eetzaakjes bijkomen in de binnenstad. Ik was dan ook blij verrast toen ik hoorde dat er op de Voorstraat een nieuwe frietzaak kwam met de aanstekelijke naam Bijzonder Frietwerk. En bijzonder vond ik het zeker. Eet ik normaal gesproken een frietje (of patatje?) even snel uit zo’n wit plastic bakje in een meestal weinig inspirerende snackbar, bij Bijzonder Frietwerk pakken ze het anders aan. Daar gaat het namelijk om beleving. Met andere woorden: bij Bijzonder Frietwerk kom je gezellig een frietje eten, socializen en genieten van de hippe ‘urban vibe’ die dit ‘frietrestaurant’ uitstraalt.

Volledig scherm Patatje Pulled Chicken bij Bijzonder Frietwerk | Foto: Caroline Bijl

Patatje Pulled Chicken

Van het menu koos ik het ‘Patatje Pulled Chicken’. Friet met kip is een combi die altijd werkt. En dat geldt ook voor dit patatje bij Bijzonder Frietwerk. De verse friet (mooi goudbruin gebakken) komt in een leuke, hippe bowl met lekkere malse stukjes kip (van Samsammetje), romige en smaakvolle kaas- en barbecuesaus; wat frisse coleslaw en opgemaakt met lekkere nacho’s. Gelukkig was de hoeveelheid saus niet overdadig. Heel blij mee want zo bleef de aardappelsmaak van de friet goed aanwezig. Ontzettend lekker!



Extra ‘thumbs up’ voor het tafeltje en de relaxte zitbank precies voor het grote raam. De perfecte plek om te genieten van het patatje én het voorbij wandelende publiek. Ik heb genoten! Goed gedaan Bijzonder Frietwerk!

