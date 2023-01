C&A blijft komende jaren in Dordrecht

RECHTSZAAK Chatcon­tact met jong meisje ontmaskert kinderporn­over­za­me­laar in Sliedrecht

Eenzaam en verveeld in coronatijd legde de toen 19-jarige H.V. uit Sliedrecht op de videochatsite Omegle contact met een jong meisje. Ouders van het kind sloegen alarm, waarna de politie binnenviel bij de verdachte thuis. Op zijn mobieltje bleek hij ook kinderporno te hebben verzameld. V. zat eerder al enkele dagen in de cel. ,,Dit is echt heel ernstig.’’

15:08