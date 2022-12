Christiaan miste zijn eerste werkdag, toch is hij nu directeur van het beste designbureau van ons land

Publiek loopt meteen al warm voor Proxsys Cup: ‘Het was afwachten na corona, nou je hebt het gezien’

Het grote zaalvoetbalevenement in sporthal Oosterbliek in Gorinchem-Oost werd in 1997 - onder de naam Champions Cup - voor het eerst gehouden. Nadat twee edities vanwege corona geen doorgang konden vinden, is deze jaargang het eerste lustrumfeest voor de Proxsys Cup.

28 december