COA pakt geluidsoverlast opvang Gorinchem aan: extra beveiligers en niet meer buitenspelen na negen uur

Cross for the Crocus uitdaging voor de mountainbi­kers én organisa­tie: ‘Steeds meer restric­ties Staatbosbe­heer’

DORST - Voor de twaalfde keer konden duizend mountainbikers zich uitleven tijdens de Cross for the Crocus. Het opzetten was nog een hele uitdaging. Dat zat hem niet in de vrijwilligers.