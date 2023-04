Cock en Thea wonen in ‘de oude parapluwinkel’ in de Dordtse binnenstad: ‘Gidsen stoppen hier altijd even’

Sommige medicijnen zijn verborgen dikmakers: ‘Gewichts­toe­na­me tot een paar kilo’

Wanneer mensen een paar kilo aankomen, wordt een belangrijke factor vaak over het hoofd gezien: medicijnen. Geneesmiddelen kunnen als bijwerking hebben dat je er zwaarder van wordt. Over welke medicatie gaat het? En hoe pak je dat best aan als je merkt dat je er last van hebt? Apotheker Matthieu Van der Beken schept duidelijkheid.