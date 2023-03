Coffee Based wint de Scale Innovation Award

Het bedrijf maakt producten als koffiekopjes, plantenpotten, visitekaartjes, blocnotes, maar ook voorkanten van koffiemachines en zelfs hele zithoeken van bioplastic. Dat is gemaakt van koffiedik dat door PreZero wordt opgehaald bij bedrijven via de Koffie Recycle Service. Die krijgen credits voor de hoeveelheid koffiedik die ze inleveren. Daar kunnen ze dan producten bij Coffee Based mee kopen die van het koffiedik zijn gemaakt en zo is de kringloop rond.

In Nederland worden per jaar 12 miljard kopjes koffie gedronken. Het meeste van de 100 miljoen kilo koffiedik die daarvan overblijft wordt nu verbrand in de afvalovens. Dat is zonde, vindt Coffee Based.

Voor de award waren veertien innovatieve bedrijven genomineerd, waarvan zich er op het laatste moment twee terugtrokken. De prijs werd voor het eerst in vier jaar uitgereikt in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hij werd georganiseerd door de Smart Campus Leerpark, afgekort Scale.

De publieksprijs werd gewonnen door Laskar met zijn controlesysteem voor lasmachines. De start-up prijs ging naar ingenieursbureau Klink voor zijn inspectiedrone voor ondergrondse tankinstallaties. Die kan jaarlijks vele mensenlevens redden.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.