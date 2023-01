Coralinde en Esther schaatsten Alternatieve Elfstedentocht op eigen houtje: ‘Geen kruisje, wel doel behaald’

De vriendinnen uit Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht waren al in Oostenrijk toen zij het slechte nieuws kregen: de tocht werd afgelast. De temperaturen waren te hoog, het ijs was te slecht en te nat voor alle 1500 schaatsers. ,,Wat een enorme domper”, lieten de vriendinnen weten.

,,We stonden ’s ochtends vroeg op het ijs en hadden iets voor het donker werd door dat we de 200 kilometer konden halen.” De schaatsers reden uiteindelijk vijftig keer heen en weer. ,,De omstandigheden waren zwaar; het werd kouder en steeds meer mensen stopten. Zelfs ons haar bevroor. Maar we gingen door, we zijn zo trots! Voor zover we weten hebben wij als twee van de weinigen deze afstand geschaatst.”