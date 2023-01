De beroemde dichter Jacques Perk wordt in Dordrecht schaamteloos behandeld

met video FC Den Bosch versloeg Ajax al eens in de beker, maar hoofdrol­spe­lers kunnen het zich niet écht meer herinneren

Voor het eerst in achttien jaar speelt FC Den Bosch woensdagavond een officiële wedstrijd tegen Ajax. De Amsterdamse landskampioen is in Stadion De Vliert de tegenstander in de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker. Ooit kegelde FC Den Bosch de hoofdstedelijke club uit dat toernooi: op 15 november 1987.

8:07