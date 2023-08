De competitiestart nadert: ‘LRC Leerdam is klaar voor opening tegen Heerjansdam’

OP DE MAN AF Jeffrey van Nuland over titelkan­sen SteDoCo: ‘Weinig verloop, dus velen zullen ons als favoriet zien’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 32-jarige Jeffrey van Nuland, die met derdedivisionist SteDoCo startte met een gelijkspel (2-2) tegen Sportlust’46.