De Familiedagen, een van de grootste beurzen in de Evenementenhal, breiden kinderprogramma uit

Nieuw gemeente­huis in Arendshof II: ‘We doen iets om straks trots op te zijn’

OOSTERHOUT - Ze staan voor een megaklus: de reconstructie van het Oosterhoutse winkelhart. Samen met wethouders Arnoud Kastelijns (Gemeentebelangen) en Dees Melsen (VVD) nemen we een kijkje in winkelcentrum Arendshof II waar in 2026 het nieuwe gemeentehuis moet verrijzen.