De huisarts in Wijk en Aalburg heeft een extra assistent, praktijkhond Pico

Klussen­dienst Altena zoekt tuinvrij­wil­li­gers: ‘Vooral in voorjaar is vraag naar groene vingers enorm’

Lichte onderhoudswerkzaamheden in de tuin, zoals snoeien en onkruid wieden. Klussendienst Altena is dolblij als vrijwilligers zich aandienen die af en toe hun groene vingers willen laten wapperen in de tuin van een oudere, een chronisch zieke of iemand die even uit de running is. Sociaal cultureel werker Anne-Marie van der Vliet van Trema Welzijn vertelt.