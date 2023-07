De meeste voertuigen in Altena komen uit 2016

Toekomst van de provincie staat op het spel: ‘Ze moet ballen tonen’

Door actuele dossiers als stikstof en jeugdzorg is de provincie weer helemaal terug in het vizier van veel Nederlanders. Toch is het vooruitzicht van dit instituut helemaal niet zeker, vindt hoogleraar Geerten Boogaard. ,,Als ze nu geen beslissingen neemt, moet ze vrezen voor haar toekomst.”