De Nieuwe Doelen kan tóch tijdelijk gebruikt worden: ‘Alleen voor incidentele eindvoorstellingen’

Onduide­lijk­heid over De Nieuwe Doelen duurt voort; partijen willen de discussie weer aanzwenge­len

De onzekerheid over het voortbestaan van De Nieuwe Doelen in Gorinchem blijft de gemoederen bezighouden. Het college houdt vast aan het dichthouden van de voormalige schouwburg. Informatie over het aanbestedingsproces laat op zich wachten. En nu zou ook Stichting Podium Pandemonium het pand uit moeten. Reden voor vier partijen om het college stevig te bevragen.

12 januari