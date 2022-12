De wethouder van Winterzaken en de vergeten ijsbaan

Aantal WW-uitkerin­gen blijft dalen in Drechtste­den, omdat jongeren sneller een baan verliezen én vinden

In Drechtsteden nam het aantal WW-uitkeringen in november verder af, ook onder jongeren. Vooral jongeren met een flexibel contract verloren hun baan in sectoren als horeca en detailhandel die door de coronacrisis zwaar werd getroffen. Maar als gevolg van de coronamaatregelen en de economische groei vonden zij ook weer snel werk.

