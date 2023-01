Dierenasiel Gorinchem krijgt derde zwaar onderkoelde kitten in zijn opvang: ‘Hopen dat hij het redt’

In december pikten medewerkers van de dierenambulance al twee kittens op in De Biesbosch nadat een passant die bij toeval aantrof. De zwaar onderkoelde dieren kregen de namen Frosty en Fristie. Zij hebben het gered.

Dierenasiel verbijsterd over dumpen kitten in vrieskoude Biesbosch: ‘Hebben ‘m net op tijd ontdekt’

Broertje van Frosty en Fristie

,,We kunnen bijna met zekerheid zeggen dat deze kitten een broertje van hen is. Hij is er vele malen slechter aan toe. Met infusen, warmte en tonnen vol liefde en lekkers gaan we de strijd aan in de hoop dat hij het redt”, meldt het Dierenasiel Gorinchem op zijn sociale media.