Dierenasiel Gorinchem richt dierenhuiskamers in voor senioren: ‘Die missen het ommetje en het knuffelen’

SP Gorinchem bezorgd over waterover­last bij woningbouw in laaggele­gen gebieden

De hevige neerslag en hoge waterstanden vorige week in de Linge roepen vragen op over de opvang en afvoer van water langs die rivier. Vooral huizen in lagergelegen gebieden, zoals in Leerdam, liepen risico op wateroverlast.

9:26