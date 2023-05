Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Zeeland - West-Brabant

Dat nieuwe hart voor Oudheusden móet er komen, weer een stap op weg daar naartoe: 145.000 euro voor plan

OUDHEUSDEN - Over anderhalf jaar gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van een multifunctionele accommodatie in Oudheusden. Tenminste, wat wethouder Peter van Steen betreft. ,,Veel gebruikers zitten te springen om de plannen.”