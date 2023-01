Dit is waarom je tot en met vrijdag gevechtshelikopters boven de regio kan zien vliegen

Rotterdam­se Henriëtte vond haar geluk als migrante in Waalwijk

‘Rotterdammers’, noemden wij iedereen van boven de rivieren die tijdens mijn jeugdjaren in nieuwbouwwijken van Waalwijk neerstreek. Net zoals sommigen nu iedereen met een mediterraan kleurtje Turk of Marokkaan noemen. Of iedereen met stekelhaar en trainingsbroek Pool.

