Dit ziekenhuis ziet na pandemie meer gevallen van borstkanker: ‘Bevolkingsonderzoek is cruciaal’

Door de baard in de keel kon Tim niet meer zingen als sopraan, toch is hij nu een grote operaster in Duitsland

Als jongenssopraan won hij de tv-wedstrijd Una Voce Particolare. Nu is hij een gevierde operazanger in Duitsland. Tim (Timotheus) Maas heeft van zingen zijn beroep gemaakt. De passie voor zang brandt heviger dan ooit in hem.