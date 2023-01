Dit zijn de winnaars van de waarderingsprijzen in Altena

De Schaal van Altena is een prijs die sinds 2022 jaarlijks wordt uitgereikt aan een organisatie die zich belangeloos inzet voor de inwoners van de in 2019 ontstane nieuwe gemeente. Ook Altenatuur en zwemvereniging De Biesboschzwemmers waren door een onafhankelijke jury genomineerd.

Schaal van Altena

Behalve de Schaal van Altena waren er tijdens de receptie in het gemeentehuis ook waarderingsprijzen voor individuele inwoners. Zo reikte burgemeester Egbert Lichtenberg 7 keer de Parel van Altena uit. De 56-jarige Goof van Nieuwegiessen uit Wijk en Aalburg won die voor zijn betrokkenheid bij voetbalvereniging Wilhelmina’26. Hij is op zaterdag altijd als eerste op de club, traint de jongste jeugd en verzorgt het materiaal.

De 78-jarige Frans Sterrenburg uit Andel kreeg ook een Parel uitgereikt. De voorzitter van de dorpsraad zet zich actief in voor de leefbaarheid van Andel en voert onderhoudswerkzaamheden uit rondom de Romboutstoren. De Almkerkse Jeanet Ambachtsheer (72) won ook een waarderingsprijs. Zij zet zich al meer dan 35 jaar in voor Tafeltje Dekje. Verder is ze actief voor de gereformeerde kerk in haar woonplaats.

Kees Edelman (71) uit Waardhuizen staat ook in dat rijtje. De oprichter van de dorpsraad van Uitwijk/Waardhuizen is ook bestuurslid van Oranjevereniging Beatrix en ijsclub de Wijde Alm en is ook vrijwilliger bij de EHBO.

De 61-jarige Werkendamse Christine Rausch kreeg de waarderingsprijs voor haar inspanningen voor Vluchtelingenwerk Altena, die in Werkendam nieuwe statushouders begeleidt. Ze maakt de nieuwkomers wegwijs in het dorp en ondersteunt hen met allerlei activiteiten.

Ad Swart (72) uit Rijswijk zette zich dit jaar in voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in Altena onderdak hebben gevonden. Hij verzorgde de inkoop voor de gemeentelijke opvanglocaties in Werkendam, Rijswijk en Wijk en Aalburg en coördineerde de inrichting hiervan. Verder organiseerde hij de Samenloop voor Hoop en is hij al meer dan dertig jaar bestuurslid van de Ondernemersvereniging en mede-oprichter van dorpsraad Giessen-Rijswijk.

‘Historische Reeks Altena’

Ook belangrijk voor Altena is de 80-jarige Cees de Gast uit Meeuwen. Zo is hij bestuurslid van ‘Historische Reeks Altena’ en heeft hij een hoofdrol vervuld bij het verschijnen van de 30 delen in een boekenserie over Altena waarin allerlei aspecten van de geschiedenis zijn beschreven.

Ook werd Het Kristal van Altena uitgereikt aan een jonge vrijwilliger uit Sleeuwijk. Die prijs werd toegekend aan Olaf Kurpershoek. De 20-jarige Sleeuwijker zet zich in voor Scouting Altena en in het bijzonder voor de Blauwe Vogels, een groep mensen met een verstandelijke beperking. Hij nam na het wegvallen van de teamleider van de groep deze rol over. Daardoor kon de groep doorgaan met haar activiteiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.