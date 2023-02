Doet Dordrecht genoeg aan woningtekort?: ‘Veel gesloopt, per saldo weinig erbij’

DE KWESTIEDoet de gemeente Dordrecht genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad een betaalbaar dak boven zijn of haar hoofd heeft. Of moet er nóg een tandje bij? Want ondanks het feit dat woningbouw in 2018 topprioriteit werd van het stadsbestuur, is de ambitie (4000 woningen in 4 jaar) niet gehaald. Onze lezers vinden er dit van: ,,Vergunningen, bezwaren, welstand, vergaderingen. Het duurt echt allemaal veel te lang.’’

Binnenkort staat de teller op 3000 woningen erbij. De wethouders Peter Heijkoop en Maarten Burggraaf zijn voorlopig tevreden. Maar om alle Dordtenaren van een huis te voorzien én om de gewenste groei van de stad te bereiken, dat wordt nog een hele opgave. Met sterk gestegen bouwprijzen, stijgende rente en dan nog de stikstofuitstoot. Door procedures te versnellen moeten bouwplannen in de helft van de tijd, minder dan drie jaar, zijn afgerond. Momenteel zijn er 1100 woningen in aanbouw in de stad. Dat moet tot 2030 elk jaar het doel zijn. Met de focus op woningen onder de 355.000 euro én sociale huurwoningen. Daaraan is een schreeuwend tekort.



Doorstromen

J. Schilperoord (Dordrecht): ,,Senioren die een te groot koophuis bewonen, kunnen in Dordrecht helaas alleen doorstromen naar blokkendozen. Grondgebonden nultredenwoningen, die moeten er rap komen voor deze categorie. Deze mensen blijven nu van ellende maar hangen in hun veel te grote woning of gaan uiteindelijk maar lekker naar Brabant.’’

Eva van der Sluis (Zwijndrecht): ,,Er wordt wel gebouwd, voor doelgroepen die het makkelijk kunnen betalen. Voor mensen die niet uit de regio komen. Voor hen die 5 ton voor een woning kunnen lenen. Maar voor de mensen met minder inkomen, starters, et cetera, ho maar. De mensen die geld meebrengen, zijn van harte welkom. De mensen die minder bedeeld zijn, die wijken maar uit naar randgemeenten of slechtere wijken. Kijk maar naar wat er in Rotterdam is gebeurd met de gentrificatie van armere wijken.’’

Ben Hagers (Dordrecht): ,,Als je meer sloopt dan bouwt, gaat het woningbestand zelfs achteruit. Zie de voorbeelden Wielwijk en Crabbehof. En verder zie je alleen maar grootse en te dure plannen, zoals het Dordtse spoorgebied.’’

Leonie Van Amstel (Dordrecht): ,,Ik wacht al sinds 2018 op de herontwikkeling van het transformatorstation 50kV Dordrecht tot woningen. Vergunningen, bezwaren, welstand, vergaderingen. Het duurt echt allemaal veel te lang. Inmiddels staat de hypotheekrente op bijna 5 procent. Dus ja, ik weet niet of het nog haalbaar is allemaal.’’

Volledig scherm Impressie van het woningbouwplan voor het 50KV stroomstation aan de Oranjelaan 1 in Dordrecht. © RoosRos Architecten

Gerco Faas (Dordrecht): ,,Klinkt erg leuk die 2,5 jaar. Wel vreemd dat ik al vier jaar aan een platgewalst park woon. We kochten een huis aan een groen park zodat onze kinderen hier gebruik van zouden kunnen maken. Nu is het een vlakte met zand en betonplaten. Er omheen worden ook de volkstuinen leeg gehaald, maar van bouwen merk je niets.’’

R. Pelgrom (Dubbeldam): ,,Kunnen er ook appartementen gebouwd worden in Dubbeldam. Kunnen de wat oudere mensen doorstromen voor de jongere gezinnen. Op de Overkampweg zouden twee appartementen komen naast de woontorens. Op de plek waar nu Yulius staat. We kijken er naar uit!’’

Koos Lavooi (Dordrecht): ,,Er wordt heel veel gesloopt en per saldo komt er weinig bij. Trouwens, het eiland van Dordrecht is te klein voor zoveel huizen of men moet enorm de hoogte in. Bouw in de regio waar nog wel plaats is.’’

