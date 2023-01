Dordrecht biedt handhavers vast contract aan in de hoop hoog verloop een halt toe te roepen

,,Een van de doelstellingen uit ons politiek akkoord is het vergroten van de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van onze handhavers in de wijk. Door de gespannen arbeidsmarkt was het verloop hoog, waardoor de realisatie van onze doelstellingen in gevaar kwam”, legt wethouder Marc Merx (handhaving, overlastbestrijding) uit. ,,Door een aantrekkelijk aanbod te doen die recht doet aan functie en ervaring hopen we mensen te binden aan onze gemeente.’’