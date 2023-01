Dordrecht gaat op zoek naar plekken voor woningen of hoogbouw

Nooit eerder woonden meer mensen in Dordrecht dan op dit moment, maar de stad wil snel verder groeien naar 140.000 inwoners in 2030 en is daarom hard op zoek naar plekken om te bouwen.

Zo eenvoudig als dat klinkt is het niet, want tegelijk heeft de gemeenteraad meermaals bepaald dat de polders moeten blijven zoals ze nu zijn: groen. Er komt dus in ieder geval geen nieuwe wijk bij zoals eerder bijvoorbeeld Sterrenburg en Stadspolders. De stad moet het daarom zoeken binnen de bebouwde kom. De grootste klapper is voor de zogeheten Spoorzone, waar 4600 woningen in alle soorten en maten staan ingetekend.

Duizend nieuwe huizen per jaar nodig

Dat is ook wel nodig ook, want om 140.000 inwoners te halen in 2030 zijn tot dat jaar élk jaar duizend nieuwe huizen nodig. De bestaande plannen zijn onvoldoende om de ambitie te halen, schrijven burgemeester en wethouders (B en W) aan de gemeenteraad. Op Stadswerven wordt nog altijd gebouwd en dat geldt evenzeer voor Amstelwijck, Wilgenwende en het Leerpark. Daarnaast zijn er grote plannen voor het Gezondheidspark en de Spuiboulevard uiteraard, waar ook het nieuwe Stadskantoor moet verrijzen.

Maar zulke forse bouwplekken zijn er niet meer. Daarom wordt de stad de komende maanden met een stofkam doorzocht op zoek naar gebouwen die bijvoorbeeld verhoogd of vergroot kunnen worden. Die zogeheten ‘verdichtingsstudie’ moet duizend extra woningen opleveren, bovenop de genoemde bouwprojecten. ‘Mogelijkheden liggen in transformatie, optoppen, aanbouwen, sloop-nieuwbouw, hoogbouw et cetera’, aldus B en W.

Die waarschuwen dat het niet bij bouwen alleen blijft waarschijnlijk. Ook aan de infrastructuur moet waarschijnlijk gesleuteld worden, net zoals aan het groen en sociale voorzieningen. Na de zomer moet de studie klaar zijn, waarna de gemeenteraad zich er over kan buigen.

