Dordt staat voor het eerst uitgebreid stil bij slavernijverleden: ‘Tijd voor memorabel Keti Koti’

COLUMN Dat het Wensthea­ter Anne Frank speelt, is gewoon goud waard

Als slecht nieuws tegelijk op de mat valt met goed nieuws over hetzelfde, trekt dat meteen mijn ruime aandacht. Uit omstreden onderzoek zou blijken dat schokkend veel jongeren vraagtekens zetten bij de omvang van de Holocaust of die zelfs ontkennen. En dan lees ik dezelfde dag dat het Wenstheater volgend weekeinde maar liefst drie dagen op het toneel staat in het Waalwijkse jongerencentrum Tavenu met een toneelstuk over het leven van Anne Frank. Als je jongeren wilt bereiken, kun je dat immers het beste doen met het verhaal dat geschreven is door Nederlands meest beroemde jongere aller tijden.

4 februari