Dordts asielzoekerscentrum komt waarschijnlijk op bedrijventerrein Distripark langs de A16

De gemeente gaat ervan uit dat er plek is voor de opvang van vijfhonderd asielzoekers, maar wil onder bepaalde voorwaarden er ook meer toestaan. Volgens de gemeente levert een asielzoekerscentrum op die plek geen beperkingen op voor de bedrijfsvoering van bestaande bedrijven. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) moet nog wel laten weten of het dit een geschikte locatie vindt voor de opvang van asielzoekers. Als dat het geval is, volgen gesprekken over de voorwaarden waaronder het college akkoord kan gaan met de vestiging van een azc.

Onder meer duurzaamheid, ruimere mogelijkheden voor asielzoekers om te werken, een goede bereikbaarheid, een zorgvuldige inpassing en communicatie met de omgeving, leefbaarheid en veiligheid en de periode waarin de vestiging er blijft spelen daarbij een rol. Het kan nog enkele maanden duren voor hier duidelijkheid over komt. Het azc kan op zijn vroegst open in het eerste kwartaal van 2024.

Dordrecht verraste met plannen

Dordrecht verraste twee weken geleden met de plannen voor een asielzoekerscentrum (azc) in de stad, al was er toen nog geen locatie bekend. Het gemeentebestuur liet in eerste instantie alleen weten dat het een bedrijventerrein op het oog had voor het azc, dat plaats zou moeten bieden aan minstens 500 mensen.

Quote Het is niet per se zo dat het aantal op te vangen asielzoe­kers wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners Wouter Kolff, Burgemeester Dordrecht

Het gemeentebestuur loopt vooruit op de zogeheten dwang- of spreidingswet, die gemeenten kan verplichten een azc te huisvesten. Die wet komt er, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel de toestroom niet aankan. De reguliere instroom is dit en afgelopen jaar hoger dan normaal. ,,We zien dat het aantal opvangplekken is afgenomen in het hele land en dat zorgt ook voor de taferelen die we in Ter Apel hebben gezien en de noodzaak voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om crisisopvang te realiseren voor die groep mensen’’, zei burgemeester Wouter Kolff daar vorige week over.

‘Iedere gemeente moet bijdragen’

Dordrecht reageert met het aanbod voor een azc in de stad op een dringend beroep van het rijk om extra opvangcapaciteit te regelen. ,,Om te zorgen dat asielzoekers in het land worden verdeeld”, zegt Kolff over de nieuwe wet. ,,En kort gezegd moet iedere gemeente een bijdrage leveren aan die reguliere opvang. Het is niet per se zo dat het aantal op te vangen asielzoekers wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners, maar mag regionaal worden afgestemd.”

Het gemeentebestuur verbindt wel voorwaarden aan het azc en is zelfs bereid verder te gaan dan vijfhonderd. Dan moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Een van de belangrijke is dat asielzoekers straks fulltime mogen werken. Nu mag dat niet meer dan 24 van de 52 weken per jaar. Ook moet het centrum goed bereikbaar zijn en er moet aandacht zijn voor duurzaamheid bij de bouw.

‘Gedwongen’

De gemeenteraad praat volgende week over de plannen. Tijdens een commissievergadering bleek vorige week al dat niet alle politieke partijen staan te springen. ,,We voelen ons gedwongen, al is de wet nog niet van kracht’’, zei John van der Net (VVD) bijvoorbeeld. ,,Ik begrijp dat dit nu gebeurt, anders komt het misschien op een plek die we helemáál niet willen.’’

Daarnaast drukten diverse partijen burgemeester en wethouders op het hart om voor de eigen Dordtenaren net zo hard te lopen als voor asielzoekers. Ronald Portier (SP): ,,Feit is dat die mensen komen en ze opgevangen moeten worden, ook zónder verplichting. Ik snap die redenering van ‘en wij dan?’ wel. Daarom is het nóg belangrijker om vol in te zetten op snelle en betaalbare woningbouw, zodat het draagvlak onder onze inwoners niet ondermijnd wordt.’’

