Dordtse huishoudens zijn dit jaar minder geld kwijt aan woonlasten en dat komt hierdoor

Landelijk juist stijging

De daling is opvallend, want landelijk is er juist sprake van een stijging van de woonlasten. Gemiddeld gaat het in die 39 gemeenten, waar 41 procent van alle Nederlanders woont, om een toename van 6 procent die mensen extra kwijt zijn aan riool- en afvalstoffenheffing en aan onroerendezaakbelasting, die huurders niet hoeven te betalen. Gemiddeld kost die belasting huiseigenaren per jaar 925 euro. In Dordrecht gaat het volgens de Vereniging Eigen Huis om 731,09 euro.