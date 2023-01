Dordtse KNRM bracht ruim vierhonderd personen in 2022 weer veilig aan wal: ‘Was een heftig jaar’

Routebou­wers klaar met puzzelen voor twaalfde Cross for the Crocus: ‘Regels in natuur steeds strenger’

DORST - Met hetzelfde goede doel voor ogen, maar vanaf een andere locatie, vertrekken de deelnemers aan Cross for the Crocus zondag 12 februari voor hun tocht. De Jacobushoeve in Dorst is voor het eerst start- en finishlocatie voor het mountainbikefestijn.

