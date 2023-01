Dordtse musea worden weer net zo vaak bezocht als vóór corona

Dat aantal is wel verdeeld over de verschillende locaties van het Dordrechts Museum, met ook het Arend Maartenshof en de studiezaal van het Regionaal Archief. Hoewel landelijke en internationale musea merken dat de bezoekcijfers zijn teruggelopen sinds de coronapandemie, is het laatste bezoekersaantal volgens een woordvoerder van het Dordrechts Museum vergelijkbaar met het jaar 2019. ,,De tentoonstelling In het licht van Cuyp, die in 2021 al was gestart, zorgde met andere exposities zoals Wanderlust, Richard van den Dool, Schilders van de Biesbosch en Umar Rashid voor een bezoekersaantal van 88.000 in het Dordrechts Museum.”