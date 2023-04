Dramatische uitkomst zaak illegale woning in Wijk en Aalburg: familie moet van rechter huis uit

Vaste wijkagent voor Oost en Dalem vertrekt: ‘Geen zorgen, we gaan schuiven’

Een nieuwe, vaste wijkagent voor Gorinchem-Oost en Dalem laat nog even op zich wachten. Toch hoeven inwoners zich geen zorgen te maken dat er in hun buurt geen blauw meer is op straat. ,,We gaan schuiven’’, zegt Mirjam van Woerkom, chef van het basisteam Lek en Merwede.