Drechtsteden telt 92 beroepen waar mensen werkgever voor het uitkiezen hebben, Gorinchem 86

De regio’s Drechtsteden en Gorinchem tellen volgens uitkeringsinstantie UWV respectievelijk 92 en 86 beroepen waarvoor werkgevers al vier jaar lang vechten om medewerkers. In de regio Drechtsteden is bijna twee derde hiervan gericht op bouw, industrie of technisch werk; in Gorinchem gaat het om de helft. Het UWV noemt ze ‘structureel kansrijke beroepen’.

2022 stond in het teken van de steeds verder oplopende krapte op de arbeidsmarkt. Regionaal was sprake van een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. Werkgevers komen dan erg moeilijk aan personeel, omdat werkzoekenden met de juiste kwalificaties in geringe mate beschikbaar zijn voor werk. In de genoemde bouw, industrie en techniek gaat het in de regio Drechtsteden om 1650 vacatures die vervuld zouden moeten worden. Voor Gorinchem zijn dat 850 vacatures.

Tijdelijke contracten

Het UWV verstrekte eind januari in Drechtsteden 2141 werkloosheidsuitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam afgelopen maand toe met 2,8 procent (59 uitkeringen). In Gorinchem werden 880 werkloosheidsuitkeringen aan werkzoekenden verstrekt. Hier nam het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand toe met 3,4 procent (29 uitkeringen). De toename komt omdat eind december vaak tijdelijke contracten eindigen. Daarnaast zijn er seizoenseffecten.

Wordt er echter vergeleken met januari 2022, dan is er nu sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen met net geen 22 procent (599 uitkeringen) in de regio Drechtsteden en een kleine 26 procent (309 uitkeringen) in Gorinchem. Er zijn dus weinig werkzoekenden met een WW-uitkering beschikbaar voor vacatures.

Kansrijke beroepen

Een krappe arbeidsmarkt is niet alleen kommer en kwel. Voor werkzoekenden valt er wat te kiezen. Veelvoorkomende structureel kansrijke beroepen zijn in Drechtsteden monteurs industriële machines en installaties / mechatronica (installatie, service, storing), vrachtwagenchauffeurs, (hoofd)operators proces- en levensmiddelenindustrie, elektriciens en installateurs, monteurs elektrische installaties (inclusief zonnepanelen en laadpalen) en woonbegeleiders gehandicaptenzorg. In de regio Gorinchem is er veel behoefte aan huishoudelijk medewerkers, monteurs industriële machines en installaties / mechatronica, vrachtwagenchauffeurs en timmerlieden bouw en beton.

Oplossingen

Voor wie kampt met een personeelstekort heeft UWV een lijst met oplossingen opgesteld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuw talent aanboren, werk anders organiseren en boeien en binden van (huidige) medewerkers. Landelijk werkgeversonderzoek laat zien dat werkgevers andere strategieën volgen dan het langer openstellen van vacatures of anders werven. Bijna de helft van de werkgevers nam voor moeilijk vervulbare vacatures een kandidaat aan die niet aan de functie-eisen voldeed - om deze vervolgens zelf op te leiden. Een derde paste de eisen aan en een kwart deelde het werk en de taken anders in.

Meestvoorkomende openstaande vacatures voor structureel kansrijke beroepen Regio’s Drechtsteden en Gorinchem Monteurs industriële machines en installaties / mechatronica Vrachtwagenchauffeurs Operators proces- en levensmiddelenindustrie Huishoudelijk medewerkers Elektriciens en installateurs Monteurs elektrische installaties Timmerlieden bouw en beton Woonbegeleiders gehandicaptenzorg Bron: UWV, derde kwartaal 2022

