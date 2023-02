‘Drie weken pauze, terwijl het seizoen op volle toeren draait. Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar’

Mosterdgat (Woudrichem) blijft carnaval vieren, al is het maar één dag

Carnaval, vastenavond, hoe je het ook wilt noemen; het feest barst vandaag weer los. Carnavalsvereniging Wa Unne Erremoei in Woudrichem viert ook mee, maar dan op bescheiden schaal. Een avond in polonaise door het OVO in Oudendijk, maar die avond is dan wel uitverkocht.